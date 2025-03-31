الامارات | حاكم أم القيوين ينعى والدته الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والدته المغفور لها بإذن الله، الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، التي وافتها المنية اليوم.

وأصدر ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين نشره الحساب الرسمي التابع للمكتب الاعلامي بالمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين على منصة "إكس" تضمن ما يلي: "بسم الله الرحمن الرحيم .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي .. صدق الله العظيم ..

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي التي انتقلت الى جوار ربها اليوم... ويعلن ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لـ3 أيام اعتباراً من اليوم، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، «إنا لله وإنا إليه راجعون»".

وستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين .