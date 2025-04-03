الامارات | الإمارات ترحب بالاتفاق بين طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت دولة الإمارات عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت إليه كلٌ من جمهورية طاجيكستان، وجمهورية قرغيزستان، وجمهورية أوزبكستان، بشأن تحديد نقطة اتصال الحدود الدولية الثلاثية، والتوقيع على إعلان «خُجند» حول الصداقة الأبدية بين الدول الثلاث.

وصرّح وزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، بأن دولة الإمارات تأمل في أن يسهم هذا الاتفاق في ترسيخ جسور التعاون والتنمية في منطقة آسيا الوسطى، وفي تعزيز السلم والازدهار والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد أن دولة الإمارات التي تربطها علاقات وطيدة وتاريخية بالدول الثلاث، تدعم جهودها الرامية إلى تعزيز السلام والنماء، مشدداً على أهمية الحوار السلمي كسبيل وحيد لحل الخلافات والنزاعات.