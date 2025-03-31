شاهد..هذا ما فعله البحر بالمنازل في ذوباب اليمنية

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يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت منطقة ذوباب الساحلية بالقرب من باب المندب مد بحري غير مسبوق. وافاد مواطنون بان مديرية ‫#ذوباب‬ الساحلية اليمنية بالقرب من باب المندب شهدت مدًا بحريًا شديدًا ومفاجئًا في وقت متأخر من مساء الأحد، أدى إلى جرف قوارب الصيادين وغمر عدد من المنازل بالمياه، وسط حالة من الذعر والهلع بين الأهالي.

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