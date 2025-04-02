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عاجل : في تطور خطير...التصدي لصاروخ حو ثي فوق سماء السعودية الان

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عاجل : في تطور خطير...التصدي لصاروخ حو ثي فوق سماء السعودية الان

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام عبرية الان بأن الجيش الأمريكي تمكن من اعتراض صاروخ أطلق من اليمن في سماء المملكة العربية السعودية. 

وأشارت التقارير إلى أن الصاروخ، الذي لم يُحدد نوعه بعد، كان على ما يبدو متجهًا نحو إسرائيل، في تصعيد جديد للتوترات في المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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