عاجل : في تطور خطير...التصدي لصاروخ حو ثي فوق سماء السعودية الان

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام عبرية الان بأن الجيش الأمريكي تمكن من اعتراض صاروخ أطلق من اليمن في سماء المملكة العربية السعودية. وأشارت التقارير إلى أن الصاروخ، الذي لم يُحدد نوعه بعد، كان على ما يبدو متجهًا نحو إسرائيل، في تصعيد جديد للتوترات في المنطقة.

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