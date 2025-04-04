ترامب: سأوقّع أمرًا تنفيذيًا لمنح "تيك توك" مهلة إضافية للبقاء في أميركا ونتطلّع للعمل مع الصين للتوصل لاتفاق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّه سيوقع أمرًا تنفيذيًا لمنح تطبيق "تيك توك" مهلة إضافية للعمل في الولايات المتحدة الأميركية تصل إلى 75 يومًا، موضحًا "أننا أحرزنا تقدما للحفاظ على تيك توك في أميركا، لكن الاتفاق يتطلب مزيدا من العمل لضمان توقيع كل الموافقات".

ولفت في تصريح إلى أنّ "إدارتي بذلت جهودا حثيثة للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ تيك توك"، مضيفًا "لا نريد أن يغلق تيك توك في الولايات المتحدة ونتطلع إلى العمل مع التطبيق والصين للتوصل إلى اتفاق".

إلى ذلك، رأى ترامب أنّ "الرسوم الجمركية هي أقوى أداة اقتصادية ولها أهمية بالغة لأمننا القومي"، في ظل اضطرابات يعيشها الاقتصاد العالمي منذ فرض الرسوم ضد دول العالم.