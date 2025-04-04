سي إن إن: تكلفة العملية الأمريكية ضد الحوثيين تقارب مليار دولار بأقل من 3 أسابيع رغم محدودية تأثيرها

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر، قوله إن "تكلفة العملية الأميركية ضد الحوثيين تقارب مليار دولار بأقل من 3 أسابيع رغم محدودية تأثيرها"، موضحة أن "الهجمات الأميركية على الحوثيين استخدمت ذخائر بمئات ملايين الدولارات".
وأضافت المصادر "تم تدمير بعض مواقع الحوثيين لكن ذلك لم يؤثر في قدرتهم على مواصلة هجماتهم في البحر الأحمر".
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