السيد التقت وفد المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية: ملتزمون بدعم الجمعيات الأهلية

التقى وفد من المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان برئاسة أحمد جمعة، وزيرة الشّؤون الاجتماعيّة في لبنان ​حنين السيد​، وتمحور اللّقاء حول "سبل تعزيز التّعاون بين الوزارة والجمعيّات الأهليّة العاملة في المجال الاجتماعي".

وناقش الجانبان "التّحدّيات الّتي تواجه مؤسّسات الرّعاية الاجتماعيّة، خصوصًا في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الرّاهنة، وأهميّة دعم البرامج الّتي تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع". كما تمّ التّطرّق إلى "آليّات تطوير الشّراكة بين الوزارة والقطاع الأهلي، بما يضمن استدامة الخدمات الاجتماعيّة وتحسين جودتها".

من جهتها، أكّدت حنين "التزام الوزارة دعم الجمعيّات الأهليّة وتقديم التّسهيلات اللّازمة لضمان استمراريّة عملها"، مشيدةً بـ"الدّور الفاعل الّذي تقوم به مؤسّسات المجتمع المدني في سدّ الفجوات الاجتماعيّة".

بدوره، شدّد جمعة على "أهميّة التّعاون الوثيق مع الوزارة، لتعزيز الحماية الاجتماعيّة وضمان وصول الخدمات إلى مستحقّيها"، مشيرًا إلى "ضرورة وضع خطط مشتركة تستجيب لحاجات المجتمع المتزايدة".

وفي ختام اللّقاء، تمّ الإتفاق على "استمرار التّنسيق وعقد اجتماعات دوريّة لمتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة".