زيلينسكي: المقترح الأوكراني لاتفاقية المعادن سيكون جاهزا الأسبوع المقبل

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أنّ "بوسع تركيا لعب دور مهم للغاية في توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا وناقشت ذلك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، معتبرًا أنّ "روسيا لا تريد وقف إطلاق النار ونحن والعالم كله نرى ذلك"، في ظل اتهامات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا بشأن قصف منشآت للطاقة.

ولفت، في تصريح، إلى أنّ "أميركا وأوروبا وكل العالم لديه القدرة الكافية لإجبار روسيا على التخلي عن الإرهاب والحرب".

وكشف زيلينسكي، أنّ "خطة نشر القوات الأجنبية يجب أن تكون جاهزة خلال شهر"، في حين أفاد بأنّ "المقترح الأوكراني لاتفاقية المعادن سيكون جاهزا الأسبوع المقبل".