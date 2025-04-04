الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض مسيّرة كانت في طريقها إلى إسرائيل قادمة من جهة الشرق

ادّعى الجيش الإسرائيلي، بأنّ "سلاح الجو اعترض مسيّرة كانت في طريقها إلى إسرائيل قادمة من جهة الشرق".

في السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنّه تم "اعتراض مسيّرة معادية في منطقة وادي عربة شمال إيلات والجيش يفحص إن كانت أطلقت من اليمن".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" هجماتها ضد إسرائيل، دعمًا لقطاع غزة، رغم الغارات الأميركية التي تستهدف اليمن.