الامارات | حيلة ذكية من حارس مكسيكي أثناء تنفيذ راموس ضربة الجزاء.. هذه نتيجتها! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفز حارس مرمى فريق تيغريس، ناهويل غوزمان، مدافع مونتيري المخضرم الإسباني سيرجيو راموس خلال نمفيذ الأخير ضربة جزاء خلال لقاء الفريقين في الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وحاول غوزمان تشتيت تركيز سيرجيو راموس أثناء تنفيذ الضربة دون أن يعم بأن خبرة راموس (39 سنة) تسعفه في التعامل مع الاستفزازات لاسيما أنه نجح في تسجيل هدف التقدم لفريقه قبل أن يتمكن فريق تيغريس من تسجيل هدفين وينتصر 2-1.

وتعتبر طريقة الحارس غوزمان حيلة ذكية وفريدة في ملاعب كرة القدم لكنها لم تنجح بعدما سدد راموس الكرة في الزاوية اليمنى أرضية زاحفة.

يذكر أن اللقاء كان دراماتيكياً بعدما شهد طرد ثلاثة لاعبين في الشوط الثاني والغريب أن راموس لم يكن واحداً منهم على الرغم من تاريخه المليء بالعنف والبطاقات الحمراء.