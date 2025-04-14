الامارات | "الإمارات للدراجات" وصيفا في سباق "باريس روبيه"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حل السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات - اكس ار جي ثانيا في سباق باريس روبيه والذي اختمت منافساته الأحد على مضمار روبيه مسجلا اسمه للمرة الأولى في سجلات تاريخ السباق العريق.

وبهذا الفوز أصبح تادي بوجاتشار أول بطل لطواف فرنسا يصعد لمنصة التتويج في سباق باريس روبيه منذ ايدي ميركس في عام 1975.

وشهد السباق تتويج ماثيو فان دير بول دراج فريق آلبيسين- ديكونينك بالمركز الأول، ومادس بيدريسن دراج فريق ليدل تريك بالمركز الثالث، ووت فان آرت دراج فريق فيزما-ليس آيه بايك رابعا، وجاء فلوريان فيرميش دراج فريق الإمارات خامسا.

وأعرب بوجاتشار عن سعادته بالوصول إلى منصة التتويج للمرة الأولى في هذا السباق العريق، مؤكدا ان التجربة كانت استثنائية للغاية.

وأضاف: متحمسون للعودة إلى هذا السباق في العام المقبل، لقد تمكنا من التواجد في المركزين الأول والخامس، ونأمل في الأفضل دائما في هذا السباق.

من جانب آخر اختتم جواو ألميدا دراج فريق الإمارات أكس آر جي أسبوعا استثنائيا في إيتزوليا باسك كونتري، بعد تحقيقه فوزا مستحقا في المرحلة السادسة إثر تفوقه في سباق ثنائي مثير على إنريك ماس من “فريق موفيستار”، ليحسم بذلك اللقب العام، ويعد هذا هو الفوز الأول لألميدا في سباق متعدد المراحل منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2022، كما أضاف به الانتصارين رقم 26 و27 لفريق الإمارات - إكس آر جي هذا الموسم.