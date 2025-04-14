الامارات | تحديد موعد انطلاقة بطولة "ياس الكبرى" لصيد الكنعد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق منافسات بطولة "ياس الكبرى" لصيد الكنعد من 25 إلى 27 أبريل الجاري، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية ، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتقام البطولة بتنظيم مشترك بين هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتنطلق منافساتها من ثلاثة مواقع رئيسية هي أبوظبي، والمرفأ، وجزيرة دلما.

ويشارك في البطولة نخبة من الصيادين المحترفين والهواة، يتنافسون للفوز بجوائز إجمالية تبلغ 1.168 مليون درهم، لأول 60 مركزاً، إلى جانب جوائز يومية لأكبر الأسماك وزناً.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن تنظيم هذه البطولة يعكس التزام نادي أبوظبي للرياضات البحرية بدعم الرياضات البحرية، وتمكين الشباب والمجتمع من ممارسة هواياتهم في إطار من التنافس الشريف والتنظيم الاحترافي.

وأوضح الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، حرصهم في النادي على تنظيم بطولات تليق باسم أبوظبي، في كل موسم، وتشجع الصيادين من مختلف الأعمار على ممارسة هذه الرياضة، وفق أعلى معايير السلامة والاحترافية.

من جانبه ذكر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبيد خلفان المزروعي أن الفعالية تعد محطة بارزة ضمن روزنامة الفعاليات البحرية في أبوظبي، لما تحمله من طابع تنافسي وثقافي وتراثي، يعكس مدى اهتمام المجتمع بهذه الرياضة، واستقطاب هواة الصيد من مختلف إمارات الدولة والدول المجاورة، ما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة مميزة للسياحة الرياضية والثقافية.