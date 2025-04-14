الامارات | البدواوي يهدي الإمارات أول ميدالية دولية في الريشة الطائرة لأصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى اللاعب جمال البداوي الإمارات أول ميدالية دولية في منافسات الريشة الطائرة لأصحاب الهمم، وذلك بحصوله على برونزية بطولة التشيك الدولية التي أقيمت في العاصمة التشيكية براغ واختتمت منافستها الأحد، بمشاركة 57 لاعبا ولاعبة من 20 دولة.

وضم وفد المنتخب المشارك في البطولة اللاعبين جمال البدواوي، وعمير يونس، وسهام الرشيدي.

ويستعد منتخب الإمارات تحت إشراف المدرب أديتيا سنغ لخوض منافسات بطولة فزاع الدولية السادسة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، والتي ستقام في دبي خلال الفترة من 6 إلى 11 مايو المقبل.