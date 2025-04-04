البعريني من جبل أكروم: هل بات السعي لحماية لبنان وشعبه وجهة نظر؟

جال عضو تكتل "الإعتدال الوطني" النائب وليد البعريني في منطقة جبل أكروم، والتقى بداية رئيس طبابة قضاء عكار الدكتور حسن الأدرع، ثم أدّى صلاة الجمعة في مسجد الشهداء في كفرتون، وشارك بعدها في لقاء أقامه أحمد حسين الأدرع تكريما لأبناء الراحل أحمد فتاح جود، تلته مأدبة غداء، بحضور النائب أحمد رستم ورئيس طبابة قضاء عكار ورؤساء بلديات وفاعليات جبل أكروم ووجهاء من آل جعفر.

وقال البعريني: "ان أهل أكروم، هم أهل النخوة والكرم، تشهد لهم ساحات عكار كلها، بالعمل على نبذ الفتن، وإصلاح ذات البين، وأتشرّف اليوم بلقائهم، وأن أكون بينهم وبضيافتهم".

اضاف: "إن أهلنا في فلسطين وفي غزة، يتعرضون لأبشع عدوان لم يشهد له التاريخ مثيلا، بهمجيته ووحشيته".

وتابع: "في وقت تبحث فيه الدول عن حماية نفسها وحماية شعبها، هل بات السعي لحماية لبنان وشعبه وجهة نظر؟ فها هي إيران، وغير إيران، تحاول تجنيب نفسها الحروب، وإبعاد الصراعات إلى أماكن ودول أخرى. فلماذا يُمنع علينا كلبنانيين أن نتحدّث بنفس المنطق؟".

واردف: "مواقفنا ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وفي الداخل هدفنا حماية لبنان. لذلك، نقف خلف الدولة، ونطالبها باتخاذ الموقف الذي يحمي لبنان وشعبه، ولن نحيد عن المسار العربي، الذي يدعو إلى إنهاء الصراع مع إسرائيل، على أساس حل الدولتين، الذي أقرته قمة بيروت في العام 2002، وأكّدت عليه قمة الرياض في العام الماضي".

وشدد البعريني على أن "أي موقف لا يصدر على لسانه، أو عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي، هو غير معني به من قريب أو بعيد".