شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن هوية القيادي الحو ثي الذي اعلنت أمريكا اغتياله امام منزل عشيقته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الصحفي ماجد الداعري:هل عرفتم الآن من هو مسؤول القوة الصاروخية للحوثيين الذي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن مقتله بمنزل صديقته أوعشيقته بصنعاء، بعد زعمها استهدافه بأول غاراتها على الحوثيين قبل ثلاثة أسابيع؟!

واضاف:

لكن الأمر الأغرب،حسب رويترز، هو رفض البنتاغون التعليق وكشف هويته رسميا أوالإفصاح عن إسمه حتى اليوم، بعد مرور أسابيع من إعلانها عن مقتله، وخلافا لما هو معتاد سابقا!!!!!



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