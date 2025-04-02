شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الكشف عن عدد ضحايا قصف الليلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر محلي بأن ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى سقطوا جراء غارات جوية أمريكية استهدفت مشروع ومبنى مؤسسة المياه في مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وأشار المصدر إلى أن القصف العنيف الذي نفذته الطائرات الأمريكية تسبب في خسائر بشرية ومادية بالمنطقة، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار التصعيد العسكري بالمحافظة.

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