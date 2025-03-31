شكرا لبحثكم عن خبر السرطان يقتل الشاب أديب من سكان كريتر .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفى شاب بحي الخساف بكريتر مساء الاحد بسبب السرطان.. وافاد مواطنون لكريتر سكاي بوفاة الشاب اديب احمد من سكان حارة البناجل بالخساف متاثرا باصابته بالسرطان.

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