الامارات | صوت الميدان التربوي يرسم مستقبل الكتب الرقمية في المدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعكف وزارة التربية والتعليم مؤخراً، على قياس جودة الكتب الرقمية في المدارس في إطار جهودها لتعزيز التعليم الرقمي وتطوير أساليب التدريس، اذ أطلقت استبيانًا يستهدف الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية المختلفة، ليرسم صوت الميدان التربوي مستقبل الكتب الرقمية في المدارس.

خطوة جادة

يركز الاستبيان الذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم"؛ على قياس مدى جودة استخدام الكتب الرقمية في المدارس، والتعرف على الفوائد التي تقدمها، و تحديد أبرز التحديات التي تواجه الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور في خطوة جادة لتقييم التجربة التعليمية الرقمية،

جمع المقترحات

وطرح الاستبيان تساؤلات حول تحليل مدى فاعلية الكتب الرقمية مقارنة بالكتب الورقية، ودراسة مدى توافق المجتمع التعليمي معها، فضلا عن جمع المقترحات التي من شأنها تحسين تجربة استخدامها في المستقبل.

بيانات أساسية

ارتكز الاستبيان على محاور مختلفة، اذ شملت البيانات الأساسية للمشاركين مثل دورهم في العملية التعليمية، والمستوى الدراسي، والإمارة التي ينتمون إليها، لضمان تحليل أكثر دقة للنتائج.

تجربة تعليمية

وتطرقت الاسئلة إلى مدى رضا الطلبة والمعلمين عن الكتب الرقمية، ومدى توافقهم مع فكرة أنها توفر تجربة تعليمية أفضل من الكتب الورقية، مع إمكانية اختيار الميزات التي يجدونها أكثر فائدة، مثل سهولة الحمل مقارنة بالكتب الورقية، وإمكانية البحث السريع عن المعلومات، والتفاعل مع المحتوى من خلال الفيديوهات والروابط، المساهمة في تقليل استهلاك الورق والحفاظ على البيئة، إمكانية الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان عبر الأجهزة الذكية

أبرز التحديات

في المقابل، يتيح الاستبيان للمشاركين تحديد أبرز التحديات التي تواجههم عند استخدام الكتب الرقمية، ومن بينها ضعف الاتصال بالإنترنت، وصعوبة القراءة من الشاشة، وعدم توفر جميع الكتب بصيغة إلكترونية، بالإضافة إلى قلة التفاعل مقارنة بالكتب الورقية.

تطبيقات الهواتف

ويتناول الاستبيان تفضيلات المجتمع التعليمي بشأن الكتب الدراسية، إذ يتيح للمشاركين الاختيار بين: الكتب الرقمية فقط والكتب الورقية فقط، ومزيج من الاثنين

ويشمل أيضًا استطلاعًا حول الوسائل التي يفضلها الطلبة والمعلمون للوصول إلى الكتب الإلكترونية، سواء عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، المواقع الإلكترونية، أو المنصات التعليمية الرسمية، بالإضافة إلى تحديد المواد الدراسية التي يفضلون أن تكون متاحة بصيغة إلكترونية.

مساحة للمقترحات

وفي ختام الاستبيان، وفرت الوزارة مساحة للمشاركين لتقديم اقتراحاتهم حول كيفية تحسين تجربة استخدام الكتب الرقمية في المدارس، بهدف تطوير المحتوى الإلكتروني وجعل التجربة أكثر تفاعلية وسهولة في الاستخدام.

صياغة استراتيجيات

وأكدت الوزارة أن مشاركة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور في هذا الاستبيان ضرورية، حيث ستساعد نتائجه في تحسين جودة الكتب الرقمية، وصياغة استراتيجيات جديدة لدعم التعليم الإلكتروني، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الابتكار في القطاع التعليمي.

ودعت جميع أفراد المجتمع التعليمي إلى التفاعل مع هذا الاستبيان بجدية، والمساهمة في تقديم آرائهم ومقترحاتهم، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من عملية تطوير التعليم في الدولة.