شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن مقتل أحمد القحطاني في مأرب "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي بارز في تنظيم القاعدة مصرعه، في عملية اغتيال نفذها مسلح مجهول الهوية في مديرية وادي عبيدة شرق محافظة مأرب.

وأفادت مصادر أمنية وإعلامية محلية بأن القتيل هو فواز القصيمي، وهو قيادي أجنبي الجنسية يُعرف داخل التنظيم باسم “أحمد القحطاني”. ويُعتبر القصيمي من المؤسسين الأوائل لفرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وكان يتمتع بخبرة كبيرة في مجال تصنيع العبوات الناسفة.

يأتي هذا الاغتيال في فترة حرجة للتنظيم الذي يعاني من ضعف متزايد نتيجة لعدة ضربات استهدفت قياداته البارزة.

ووصف الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، محمد بن فيصل، مقتل القصيمي بأنه “ضربة موجعة” للتنظيم، لافتًا إلى ضلوعه في عمليات خارجية وإدارته لخلايا في محافظة المهرة، مما يزيد من أهمية التخلص منه.

وقد تكبد التنظيم خسائر كبيرة مؤخرًا، حيث فقد خمسة من قياداته البارزين، أربعة منهم قُتلوا في غارات جوية أمريكية في محافظتي شبوة وأبين، بينما قُتل الخامس في عملية اغتيال في مأرب.

ومن بين القتلى: “أبو محمد الهذلي المكي”، و”أيوب اللحجي” الأمير السابق لولاية لحج، و”أبو يوسف الحضرمي”، بالإضافة إلى “أبو علي الديسي” أمير الحرب وعضو مجلس الشورى، و”عمار العولقي” المعروف بلقب “أبو صالح الديولي”.

ويرى مراقبون أن هذه الخسائر المتلاحقة تضعف من قدرة تنظيم القاعدة وتفسح المجال للمجتمع الدولي والمحلي لتكثيف العمليات الأمنية والعسكرية بهدف القضاء على ما تبقى من نفوذه.