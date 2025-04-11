أسيل عمران تستمتع بوقتها في سويسرا برفقة والدها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة السعودية أسيل عمران مجموعة صور عفوية جمعتها بوالدها، وهما يستمتعان بوقتهما في مدينة لوزان السويسرية، على ضفاف بحيرة جنيف الشهيرة.

وعلقت أسيل عمران على المنشور قائلة: "أحلى اجازة مع بابا حبيبي"، أما الإعلامية لجين عمران فقالت: "الله يحميكم ويحفظكم ويسعدكم يا حبايب الروح و القلب".

وتتواجد أسيل في سويسرا بعد إعلان اختيارها رسميّاً كأوّل سفيرة خليجيّة للسّياحة السّويسريّة للعام 2025 في السّعوديّة، حيث علقت قائلة: "أنا فخورة (...) خصوصًا أنّني أوّل شخصيّة تحصل على هذا المسمّى بشكل رسميّ، سعيدة جدًّا بهذا التّعاون مع هيئة السّياحة السّويسريّة وقريبًا سوف آخذكم معي في رحلات نتعرّف فيها على أجمل المناطق في هذا البلد الرّائع".

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