ممثلون جسّدوا دور يسوع المسيح

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ميرنا وليد - بيروت - تم تصوير قصص حياة، موت وقيامة يسوع المسيح مرارًا وتكرارًا على شاشات التلفزيون والسينما حول العالم.
إليكم بعضًا من أبرز الممثلين الذين لعبوا دور المسيح:
- هنري بايرون وارنر
الفيلم: ملك الملوك (The King of Kings)
السنة: 1927
- ماكس فون سيدو
الفيلم: أعظم قصة رُويت (The Greatest Story Ever Told)
السنة: 1965
- جيفري هانتر
الفيلم: ملك الملوك (King of Kings)
السنة: 1961
- روبرت باول
المسلسل : يسوع الناصري (Jesus of Nazareth)
السنة: 1977
- كريس ساراندون
الفيلم : اليوم الذي مات فيه المسيح (The Day Christ Died)
السنة: 1980
- تيد نيلي
الفيلم: يسوع المسيح سوبر ستار (Jesus Christ Superstar)
السنة: 1973
- ويليم دافو
الفيلم: الإغواء الأخير للمسيح (The Last Temptation of Christ)
السنة: 1988
-كريستيان بيل
الفيلم : مريم، أم يسوع (Mary, Mother of Jesus)
السنة: 1999
- رالف فينيس (صوت)
فيلم الرسوم المتحركة : صانع المعجزة (The Miracle Maker)
السنة: 2000
- جيم كافيزيل
الفيلم: آلام المسيح (The Passion of the Christ)
السنة: 2004
- هنري إيان كوسيك
الفيلم: إنجيل يوحنا (The Gospel of John)
السنة: 2003
- دييغو مورغادو
المسلسل : الكتاب المقدس (The Bible)
السنة: 2013
- خواكين فينيكس
الفيلم: مريم المجدلية (Mary Magdalene)
السنة: 2018
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