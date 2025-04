ممثلون جسّدوا دور يسوع المسيح

ميرنا وليد - بيروت - تم تصوير قصص حياة، موت وقيامة يسوع المسيح مرارًا وتكرارًا على شاشات التلفزيون والسينما حول العالم.

إليكم بعضًا من أبرز الممثلين الذين لعبوا دور المسيح:

- هنري بايرون وارنر

الفيلم: ملك الملوك (The King of Kings)

السنة: 1927



- ماكس فون سيدو

الفيلم: أعظم قصة رُويت (The Greatest Story Ever Told)

السنة: 1965



- جيفري هانتر

الفيلم: ملك الملوك (King of Kings)

السنة: 1961

- روبرت باول

المسلسل : يسوع الناصري (Jesus of Nazareth)

السنة: 1977



- كريس ساراندون

الفيلم : اليوم الذي مات فيه المسيح (The Day Christ Died)

السنة: 1980



- تيد نيلي

الفيلم: يسوع المسيح سوبر ستار (Jesus Christ Superstar)

السنة: 1973



- ويليم دافو

الفيلم: الإغواء الأخير للمسيح (The Last Temptation of Christ)

السنة: 1988



-كريستيان بيل

الفيلم : مريم، أم يسوع (Mary, Mother of Jesus)

السنة: 1999



- رالف فينيس (صوت)

فيلم الرسوم المتحركة : صانع المعجزة (The Miracle Maker)

السنة: 2000



- جيم كافيزيل

الفيلم: آلام المسيح (The Passion of the Christ)

السنة: 2004





- هنري إيان كوسيك

الفيلم: إنجيل يوحنا (The Gospel of John)

السنة: 2003

- دييغو مورغادو

المسلسل : الكتاب المقدس (The Bible)

السنة: 2013



- خواكين فينيكس

الفيلم: مريم المجدلية (Mary Magdalene)

السنة: 2018