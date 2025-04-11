فن ومشاهير

ممثلون جسّدوا دور يسوع المسيح

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ميرنا وليد - بيروت - تم تصوير قصص حياة، موت وقيامة يسوع المسيح مرارًا وتكرارًا على شاشات التلفزيون والسينما حول العالم.

إليكم بعضًا من أبرز الممثلين الذين لعبوا دور المسيح:

- هنري بايرون وارنر

الفيلم: ملك الملوك (The King of Kings)
السنة: 1927

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- ماكس فون سيدو

الفيلم: أعظم قصة رُويت (The Greatest Story Ever Told)
السنة: 1965

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- جيفري هانتر

الفيلم: ملك الملوك (King of Kings)
السنة: 1961

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- روبرت باول

المسلسل : يسوع الناصري (Jesus of Nazareth)
السنة: 1977

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- كريس ساراندون

الفيلم : اليوم الذي مات فيه المسيح (The Day Christ Died)
السنة: 1980

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- تيد نيلي

الفيلم: يسوع المسيح سوبر ستار (Jesus Christ Superstar)
السنة: 1973

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- ويليم دافو

الفيلم: الإغواء الأخير للمسيح (The Last Temptation of Christ)
السنة: 1988

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-كريستيان بيل

الفيلم : مريم، أم يسوع (Mary, Mother of Jesus)
السنة: 1999

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- رالف فينيس (صوت)

فيلم الرسوم المتحركة : صانع المعجزة (The Miracle Maker)
السنة: 2000

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- جيم كافيزيل

الفيلم: آلام المسيح (The Passion of the Christ)
السنة: 2004
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- هنري إيان كوسيك

الفيلم: إنجيل يوحنا (The Gospel of John)
السنة: 2003

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- دييغو مورغادو

المسلسل : الكتاب المقدس (The Bible)
السنة: 2013
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- خواكين فينيكس

الفيلم: مريم المجدلية (Mary Magdalene)
السنة: 2018

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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