الاقتصاد

الدولار ينخفض لأدنى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من ثلاث سنوات

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واس - سنغافورة 0 تبليغ

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  • الدولار ينخفض لأدنى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من ثلاث سنوات 2/2

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الدمام - شريف احمد - واصل الدولار تراجعه اليوم الجمعة، ليبلغ أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من ثلاث سنوات، متأثرًا بالسياسات التجارية والاقتصادية الأمريكية.
وتراجع الدولار 1,6% قرابة الساعة 08,30 بتوقيت جرينتش، مقابل العملة الموحدة إلى 1.1383 دولار لليورو، بعدما وصل إلى 1.1416 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ فبراير 2022.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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