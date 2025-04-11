شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض لأدنى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من ثلاث سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل الدولار تراجعه اليوم الجمعة، ليبلغ أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من ثلاث سنوات، متأثرًا بالسياسات التجارية والاقتصادية الأمريكية.وتراجع الدولار 1,6% قرابة الساعة 08,30 بتوقيت جرينتش، مقابل العملة الموحدة إلى 1.1383 دولار لليورو، بعدما وصل إلى 1.1416 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ فبراير 2022.