مي القاضي تتحدث للمرة الأولى عن خلافها مع هدى الإتربي

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصري مي القاضي عن خلافها مع الممثلة المصرية هدى الإتربي بعد الأخبار الكثيرة التي طالتهما.

وقالت مي القاضي: "مفيش مشاكل خالص بينّا، ومكنتش بشوفها في اللوكيشن... ومفيش أي مشهد جمعنا... وأنا من ناحيتي مفيش أي حاجة... وأول مرة أطلع أتكلم من أول رمضان، وأي انطباع اتاخد مليش علاقة بيه".

وعن دور الراقصة الذي قدمته في مسلسل "العتاولة"، قالت مي القاضي في برنامج "كلام الناس" الذي تقدّمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر: "كنت متوقعة يحصل سلبيات بس مش للدرجة دي، واتخضيت لما شفت مشهد رقصي، يمكن أكون متوفّقتش في البدلة وهي مش اختياري ومش هعمل دور راقصة تاني، ومامتي زعلت مني ولامتني جداً. أتمرنت لمدة خمسة شهور، كنت باخد حصتين رقص في الأسبوع لمدة ساعتين، والموضوع كان صعب كأنك بتعلّم واحد كبير إزاي يمشي وغيّرت صوتي عشان أبقى عالمة واتعلّمت أزغرد".

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