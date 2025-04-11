ميرنا وليد - بيروت - بدت عارضة الأزياء والممثلة العالمية إلسا باتاكي في غاية الأناقة خلال إطلالتها في مدريد لحضور حفل إطلاق مجموعة هذا الأسبوع.

قدّمت الزوجة الإسبانية للنجم الأسترالي كريس هيمسورث مجموعتها الجديدة "قصة حب" من علامة الأحذية الإسبانية "جيوسيبّو" في فندق "مدريد إديشن" يوم الجمعة.

اختارت الممثلة، البالغة من العمر 48 عامًا، إطلالة بوهيمية ساحرة بفستان بني ثنائي اللون من مايكل كورس، مزين بنقشة زهور وتنورة غير متماثلة.

كما تميّز الفستان بفتحة رقبة على شكل حرف V عميقة أبرزت صدرها، وتمّ تعزيز الفستان بحزام جلدي بني، مربوط بشكل غير رسمي ويبلغ سعره 5400 دولار أمريكي، بأشرطة متقاطعة من الخلف.

كانت هذه تفاصيل خبر إلسا باتاكي بإطلالة أنيقة في مدريد .. وسعر فستانها مرتفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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