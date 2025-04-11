خطوة مفاجئة .. الأمير ويليام يخرق التقاليد وما علاقة والدته الأميرة ديانا ؟

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة قانونية غير متوقعة، عيّن الأمير ويليام شركة المحاماة Mishcon de Reya، وهي نفس الشركة التي مثلت والدته الراحلة الأميرة ديانا خلال طلاقها من الملك تشارلز عام 1996، لتتولى تمثيله القانوني هو وعائلته.



هذا القرار يُعد تحوّلًا ملحوظًا عن التقليد المُتبع في العائلة الملكية، والتي لطالما استعانت بخدمات فريق المحامين المقرب من الملك تشارلز، شركة Harbottle & Lewis، وخصوصًا شريكها الشهير جيرارد تايريل.

وبحسب الصحفي ريتشارد إيدن من صحيفة ديلي ميل، فإن ولي عهد بريطانيا أراد أن يشق طريقه الخاص ويُثبت استقلاليته، ولم يعد يرغب في الاعتماد على المحامين الذين يعملون لصالح والده.

ويُفهم من مصادر مقربة أن شركة Harbottle & Lewis شعرت بخيبة أمل من قرار الأمير ويليام. ويُعد جيرارد تايريل، المتخصص في قوانين الإعلام، من أبرز مستشاري الملك تشارلز وأكثرهم ثقة.