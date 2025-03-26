شكرا لقرائتكم خبر عن سلى صيامك.. عبد الكريم صقر يرفض الاحتراف في الدورى الإنجليزي بسبب صديقه والان مع تفاصيل الخبر

يعد عبد الكريم صقر أحد لاعبى الأهلى فترة الثلاثينيات والأربعينيات، وانتقل إلى القلعة البيضاء ثم عاد مرة أخرى لناديه السابق، وأعلن اعتزاله بين جدران القلعة الحمراء.

وخلال مسيرته تلقى صقر عروضا احترافية، منها بإنجلترا، وسافر بالفعل مع صديقه محمد الجندى إلا أنه رفض الاحتراف عام 1945، حيث سافر إنجلترا للاحتراف بنادى هيدرسفيلد، وبعد وصولهما أبدى مسئولو النادى موافقة على التعاقد مع صقر فقط رافضين ضم صديقه الجندى، فما كان من اللاعب إلا أن اعتذر للنادى الإنجليزى وعاد إلى القاهرة، لتكون الصداقة سبباً فى حرمان اللاعب من حلم الاحتراف بالدورى الإنجليزى.

ولد صقر عام 1921 بالعباسية، وانضم للأهلى فى الـ14 عاما، وشاهده مختار التتش خلال لقاء مدرسة فؤاد الأول الثانوية ومدرسة السعيدية الذى أقيم بالأهلى، أحرز صقر هدف الفوز فتم ضمه لصفوف الفريق الأحمر عام 1993، وفى العام التالى شارك اللاعب فى دورة برلين الأولمبية وكان عمره وقتها 15 عاما، وكان أصغر لاعب فى هذه البطولة، كما شارك فى أوليمبياد لندن 1948.

تألق مع الأهلى وشارك فى كثير من المباريات، له أهداف لا تٌنسى منها هدفه فى نهائى كأس مصر بين الأهلى والسكة، حيث كانت المباراة نتيجتها التعادل الإيجابى ليسجل هدفا فى مرمى حارس السكة معلنا تتويج الأهلى بالكأس.

انتقل من الأهلى إلى الزمالك عام 1940 وظل بالقلعة البيضاء عدة سنوات وعاد مرة أخرى للأهلى قبل أن يعلن اعتزاله.