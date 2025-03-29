شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الزمالك وسيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وحسم الزمالك التأهل لنهائى كأس مصر لمواجهة بيراميدز الذى حقق الفوز على البنك الأهلى بنتيجة 4 - 0.

وسجل هدف التقدم للزمالك عبد الله السعيد من ركلة جزاء، ثم تعادل أيمن موكا هدف التعادل لسيراميكا، وفى الدقيقة 90 سجل أحمد زيزو هدف تأهل الفارس الأبيض لنهائى الكأس.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق، خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر، خط الهجوم: سيف الجزيري.