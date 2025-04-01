شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يخسر من جنوب أفريقيا في مستهل مشواره ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام جنوب أفريقيا في الجولة الأولى لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها المغرب، بالخسارة 4 / 3 حيث تقدم جنوب أفريقيا في الدقيقة الأولى من بداية المباراة عن طريق مولندو ، قبل أن يتعادل منتخب مصر في الدقيقة 4 عن طريق أنس رشدي ، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 9 ثم يعزز حمزة عبد الكريم بالهدف الثالث ، ويتعادل منتخب جنوب أفريقيا من ضربتي جزاء في الدقيقة 24 و 40 سددهما نيو بلوكو.

وتمكن من منتخب جنوب أفريقيا في احراز هدف التقدم في منتصف الشوط الثاني ، وحاول المنتخب الوطني في ادراك التعادل دون جدوي ، وتم طرد عمر عبد العزيز حارس مرمي منتخب مصر قبل دقائق من نهاية المباراة .

بدأحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 المباراة بتشكيل مكون من عمر عبد العزيز و محمد البنداري و حمزة الدجوي و أدهم فريد و مهند الشامي و عمر كمال و عمر العدوي و بلال عطية و أنس رشدي و إبراهيم النجعاوي و حمزة عبد الكريم



ويفتتح منتخب مصر للناشئين مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا اليوم، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل المقبل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

قائمة منتخب مصر للناشئين

وجاءت قائمة منتخب الناشئين المختارة لتمثيل منتخب الشباب في البطولة القارية كالتالي: عمر عبد العزيز (حارس مرمى ) - عمرو عادل (حارس)- ياسين حاتم(حارس) -عمر محمد كمال(وسط)- نور أشرف(مدافع) - حمزة الدجوي(مدافع) - محمد شريف(وسط) - أدهم فريد (وسط)- آدم محمد(وسط) - مهند الشامي(وسط) - أحمد إيهاب (جناح)- محمد شحاتة (وسط) -حمزة عبدالكريم (مهاجم) - بلال عطية (وسط هجومي) -عبد الرحمن أبو اليزيد (وسط) - معاذ فوزي (مدافع) - عمر عبد العزيز -عبدالعزيز الزغبي(مهاجم) -فارس فخري (مدافع) - إبراهيم السيد (مهاجم) -أنس رشدي (جناح)- يوسف تامر (مهاجم)- زياد أيوب -باسل مدحت (وسط)- يوسف وجيه -محمود شاكر (مهاجم).

يترأس بعثة المنتخب في المغرب وليد درويش عضو المجلس، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين كلا من، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور قاسم قدرى مخطط للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا،و عمر رواش منسق أمني والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.