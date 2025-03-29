شكرا لقرائتكم خبر عن موكا يسجل هدف تعادل سيراميكا أمام الزمالك فى الدقيقة 58.. صور والان مع تفاصيل الخبر

سجل أيمن موكا لاعب سيراميكا هدف التعادل لفريقه فى شباك الزمالك بعد جملة فنية فى الدقيقة 58 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.



مباراة الزمالك وسيراميكا



مباراة نصف نهائى كأس العاصمة الزمالك وسيراميكا



مباراة نصف نهائى كأس العاصمة



ناصر ماهر خلال المباراة

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق، خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر، خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي وناصر منسي.

فيما يضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد عادل، خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج، خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - مازن ياسر - محمد شكري - محمود زلاكة - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.



عمر جابر مع حكم المباراة



عمر جابر وجانب من اللقاء



فرحة واحتفال لاعبى الزمالك