شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: جمهور الزمالك حضر مباراة سيراميكا لتوجيه رسالة لزيزو "عايزينك تكمل معانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، بمستوى الفريق خلال مواجهة سيراميكا بنصف نهائى كأس مصر، وإدارة البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للمباراة.

وأوضح ميدو خلال تصريحاته عبر شاشة "أون سبورت" أن بيسيرو يجيد إدارة المباريات الكبرى، كما يجيد إدارة الفريق بشكل عام، وقام بمخاطرة مقبولة عندما دفع بمصطفى شلبي فى الهجوم بدلاً من سيف الجزيرى، نظرًا لعدم جاهزية ناصر منسى وإمكانية الاحتياج له فى الأشواط الإضافية.

وأكد ميدو أن محمد شحاتة لاعب الفريق هو نجم اللقاء، بسبب المستوى الذى ظهر عليه وطريقته فى استغلال الكرات والتصرف بها، لافتًا إلى أن الأمر الأهم فى اللقاء اليوم هو عودة أحمد مصطفى زيزو للتهديف مع الفريق، بعدما سجل هدفين مع منتخب مصر.

وتابع عضو لجنة التخطيط أن الهدف الذى سجله زيزو لا يمكن تسجيله إلا عن طريق لاعب كبير لديه ثقة فى نفسه، والجمهور حضر مباراة اليوم لمؤازرة الفريق وتوجيه رسالة لزيزو وهى: "عايزينك تكمل معانا، وإن شاء الله اللاعب يرد الجميل للجمهور ويقوم بتجديد تعاقده".

وحقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وحسم الزمالك التأهل لنهائى كأس مصر لمواجهة بيراميدز الذى حقق الفوز على البنك الأهلى بنتيجة 4 - 0.