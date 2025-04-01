بسمة بوسيل تطرح أغنية جديدة بعنوان في شرع مين

بسمة بوسيل تتصدر الـ "ترند" بأغنيتها الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أبريل 2025 11:55 مساءً - مع الاحتفال بـطرحت الفنانةأحدث أغانيها بالأمس، والتي جاءت بعنوان "في شرع مين".طرحت الفنانة بسمة بوسيل أغنية "في شرع مين" عبر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، والتي جاءت من كلمات أدهم معتز والموسيقى لـ محمد عبد المجيد.وقد تصدر الفنانة بسمة بوسيل "ترند" جوجل بالأغنية الجديدة، وتقول كلمات الأغنية: "ده في شرع مين.. أن أنت توجع قلبي وأفضل أتفرج.. لأ دة أنت فعلا بتهرج.. ماهو مين يشوف موته بعينيه.. يفضل ثابت ولا يتحرك، في كدابين.. لكن في زيك كدبهم بيفوق حده.. قَفَلِت بيبانك واتسدوا.. يا خسارة اللي ببني فيه.. وفي ثانية جيت أنت تهده".

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بسمة بوسيل ضيفة "رامز إيلون مصر"

يُذكر أن الفنانةكانت ضيفة الحلقة السابعة من برنامجوالذي تم عرضه في شهر رمضان 2025، وقد تعرضت لمقلب الحلقة، حيث قابلت "الروبوت" الذي يُنفذ المقالب بالحلقة والذي يكون هو الفنان رامز جلال، ومن خلاله تعرضت للعديد من المقالب، والتي من خلالها أعلنت بأنها لا تُفكر في الزواج مرة أخرى ولا العودة للفنان تامر حسني من جديد، كما أكدت وهي تصرخ بأنها لن تتنازل عن "النفقة" عقب طلاقها من الفنان تامر حسني.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»