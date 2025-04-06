الأمير ويليام ينفصل عن الفريق القانوني الذي يمثل العائلة المالكة.. ما السبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أبريل 2025 10:19 مساءً - خطوة مُفاجئة اتخذها الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني، حيث أفاد تقرير جديد بأن أمير ويلز انفصل عن الفريق القانوني الذي مثّل العائلة المالكة لعقود، وعيّن الأمير البالغ من العمر 42 عامًا، المحامين الذين مثّلوا والدته الأميرة ديانا في قضية طلاقها من الملك تشارلز.

الأمير ويليام يستقل قانونيًا عن والده

بخصوص هذا الشأن، أوضح مصدر مقرب للأمير ويليام، لصحيفة ديلي ميل: "أرادأن ينطلق في مسيرته القانونية بمفرده. لم يرغب في الاستمرار في الاستعانة بمحامي والده. الأمر بهذه البساطة، يريد أن يكون رجلًا مستقلًا، ولا صحة لشائعات وجود خلاف بينه وبين والده".

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وأضاف مصدر وُصف بأنه "صديق" للأمير: "يريد ويليام أن يتصرف بشكل مختلف عن والده، وأن يُنظر إليه على أنه مستقل وليس تابعًا". ورفض المتحدث باسم مكتب ويليام في قصر كنسينغتون التعليق للصحيفة.

وقد انتقل الأمير ويليام من فريق الملك تشارلز القانوني القديم - هاربوتل ولويس وشريكه جيرارد تيريل - إلى مكتب ميشكون دي ريا، الذي مثّل الأميرة ديانا في قضية طلاقها من الأمير تشارلز آنذاك. وكان قد تم الانتهاء من إجراءات الطلاق عام 1996، قبل عام واحد من وفاة ديانا في حادث سيارة بباريس عن عمر يناهز 36 عامًا.

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رغبة قديمة في الاستقلال

سبقأن تحدث عن رغبته في إضفاء طابعه الخاص على النظام الملكي. وفي حديثه مع BBC في نوفمبر 2024، قال أمير ويلز: "لا يسعني إلا وصف ما أحاول فعله، وهو ترك بصمتي الخاصة على النظام الملكي، إنني أحاول جاهدًا القيام بذلك بشكل مختلف، وأن أفعل شيئًا يمثل جيلنا".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».