إيمي ابنة جينيفر لوبيز تخطف الأنظار.. هل تُشبه والدتها؟

إيمي ابنة جينيفر لوبيز حديث السوشيال ميديا
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https://www.instagram.com/p/DIBJ6_gtBi4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
منذ أيام قليلة، ظهرت إيمي أيضاً بصحبة والدتها في إحدى المناسبات الفنية، وكذلك خطفت الأنظار؛ فرغم ظهورها النادر، إلا أن روحها المرحة دائماً ما تجذب عدسات الصحافة إليها، كما أنها تتمتع بذوق مميز في ملابسها، وتتخذ أسلوباً مختلفاً تمامًا عن أسلوب والدتها جينيفر لوبيز Jennifer Lopez، وهذا يعكس استقلاليتها وقوة شخصيتها.
رُزقت لوبيز بطفليها التوأمين: إيمي وماكس، من زوجها السابق مارك أنتوني، في فبراير 2008، وكان زواجاً ناتجاً عن حب من النظرة الأولى.
وقد تحدّثت لمجلة بيبول في حوار سابق عن توأميها: "إنه حب غير مشروط. أعلم أن الجميع يشعر بهذا الشعور تجاه أطفالهم، لكنني أشعر بأنهم مميزون للغاية. أتطلع بشوق لرؤية ما سيحققونه عندما يكبرون".
وتابعت: "إنهما يغامران، ويتصرفان كشخصين مستقلين، ونحن نحاول فقط مواكبتهما".
أما عن إيمي؛ فهي تسير على خطا لوبيز من ناحية تعدد مواهبها. عندما غنّت لوبيز في حفل استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول عام 2020، أذهلت إيمي الجمهور بصعودها على المسرح وغناء أغنية لوبيز الشهيرة "Let's Get Loud"، وحظيت بإعجاب الجمهور.
لم يتوقف الأمر على الغناء؛ بل إن لوبيز أكّدت أكثر من مرة، أن إيمي تهتم بالصحة النفسية، وتَمُد لكلّ مَن حولها يد العون بخصوص هذا الشأن، كما أنها تعطي والدتها دائماً طاقة كبيرة.
كما أن إيمي أيضاً تتمتع بموهبة الكتابة، ورغم صغر سنها، إلا أنها استطاعت أن تؤلف كتاباً بعنوان: "يا رب ساعدني".
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آخر أعمال جينيفر لوبيز
كان آخر أعمال جينيفر لوبيز Jennifer Lopez؛ من خلال فيلم Kiss of the Spider-Woman والذي جاء من إنتاج زوجها السابق بن أفليك، والذي عُرض لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي في يناير الماضي. ومن المتوقَّع عرض الفيلم في الخريف.
ومن الجدير بالذكر، أن جينيفر لوبيز وجورج كلوني كانا قد عملا معاً قبل 27 عاماً في فيلم الجريمة الكوميدي Out of Sight للمخرج ستيفن سودربيرغ عام 1998. جسّدت لوبيز دور عمدة أمريكي يحقق ويتعقب شخصية سارق البنوك، التي يؤديها كلوني في الفيلم.
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