إيمي ابنة جينيفر لوبيز تخطف الأنظار.. هل تُشبه والدتها؟

إيمي ابنة جينيفر لوبيز حديث السوشيال ميديا

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أبريل 2025 07:24 مساءً - أطلّتJennifer Lopez بإطلالة ساحرة في سهرة على مسرح برودواي لحضور العرض الأول لمسرحية جورج كلوني "ليلة سعيدة وحظ سعيد". ولكن أكثر ما لفت الأنظار، تواجُدها برفقة ابنتها، البالغة من العمر 17 عاماً. وقد تصدّرت ابنة لوبيز الترند منذ ظهورها بصحبة والدتها، وذلك بسبب حضورها الطاغي وإطلالتها المميزة؛ حيث ارتدت بدلة سوداء مع قميص أبيض، وربطة عنق سوداء منقوشة، وحذاء بكعب عالٍ، وقلائد فضية بأطوال مختلفة.منذ أيام قليلة، ظهرتأيضاً بصحبة والدتها في إحدى المناسبات الفنية، وكذلك خطفت الأنظار؛ فرغم ظهورها النادر، إلا أن روحها المرحة دائماً ما تجذب عدسات الصحافة إليها، كما أنها تتمتع بذوق مميز في ملابسها، وتتخذ أسلوباً مختلفاً تمامًا عن أسلوب والدتها جينيفر لوبيز Jennifer Lopez، وهذا يعكس استقلاليتها وقوة شخصيتها.رُزقتبطفليها التوأمين: إيمي وماكس، من زوجها السابق مارك أنتوني، في فبراير 2008، وكان زواجاً ناتجاً عن حب من النظرة الأولى.وقد تحدّثت لمجلة بيبول في حوار سابق عن توأميها: "إنه حب غير مشروط. أعلم أن الجميع يشعر بهذا الشعور تجاه أطفالهم، لكنني أشعر بأنهم مميزون للغاية. أتطلع بشوق لرؤية ما سيحققونه عندما يكبرون".وتابعت: "إنهما يغامران، ويتصرفان كشخصين مستقلين، ونحن نحاول فقط مواكبتهما".أما عنفهي تسير على خطامن ناحية تعدد مواهبها. عندما غنّت لوبيز في حفل استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول عام 2020، أذهلتبصعودها على المسرح وغناء أغنية لوبيز الشهيرة "Let's Get Loud"، وحظيت بإعجاب الجمهور.لم يتوقف الأمر على الغناء؛ بل إنأكّدت أكثر من مرة، أنتهتم بالصحة النفسية، وتَمُد لكلّ مَن حولها يد العون بخصوص هذا الشأن، كما أنها تعطي والدتها دائماً طاقة كبيرة.كما أنأيضاً تتمتع بموهبة الكتابة، ورغم صغر سنها، إلا أنها استطاعت أن تؤلف كتاباً بعنوان: "يا رب ساعدني".

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آخر أعمال جينيفر لوبيز

كان آخر أعمال جينيفر لوبيز Jennifer Lopez؛ من خلال فيلم ‏Kiss of the Spider-Woman‏ والذي جاء من إنتاج زوجها السابق بن أفليك، والذي عُرض لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي في يناير الماضي. ومن المتوقَّع عرض الفيلم في الخريف.

ومن الجدير بالذكر، أن جينيفر لوبيز وجورج كلوني كانا قد عملا معاً قبل 27 عاماً في فيلم الجريمة الكوميدي Out of Sight للمخرج ستيفن سودربيرغ عام 1998. جسّدت لوبيز دور عمدة أمريكي يحقق ويتعقب شخصية سارق البنوك، التي يؤديها كلوني في الفيلم.



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