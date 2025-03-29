شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يهدر ركلة جزاء أمام سيراميكا بكأس مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أهدر عبد الله السعيد لاعب الزمالك ركلة جزاء لصالح فريقه أمام سيراميكا فى الدقيقة 52 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر، ليستمر تقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد.



عب الله السعيد يسدد ركلة الجزاء



عبد الله

واحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك بعدما سدد عبد الله السعيد كرة ارتطمت فى يد محمد تونى لاعب سيراميكا.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق، خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر، خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي وناصر منسي.

فيما يضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد عادل، خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج، خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - مازن ياسر - محمد شكري - محمود زلاكة - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.



عمر جابر مع حكم المباراة



عمر جابر وجانب من اللقاء



فرحة واحتفال لاعبى الزمالك