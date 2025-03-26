الاقتصاد

تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 بالبنوك المصرية

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تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - حقق سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري في آخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر بلغ سعر الدولار نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع وفى البنك التجارى الدولى CIB سعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى " CIB"

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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