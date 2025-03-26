اخبار العالم

تحت مظلة التحالف الوطنى.. أبو العينين الخيرية تعلن الفائزين بمسابقة أبناء الزراعيين

0 نشر
0 تبليغ

  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. أبو العينين الخيرية تعلن الفائزين بمسابقة أبناء الزراعيين 1/8
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. أبو العينين الخيرية تعلن الفائزين بمسابقة أبناء الزراعيين 2/8
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. أبو العينين الخيرية تعلن الفائزين بمسابقة أبناء الزراعيين 3/8
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. أبو العينين الخيرية تعلن الفائزين بمسابقة أبناء الزراعيين 4/8
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. أبو العينين الخيرية تعلن الفائزين بمسابقة أبناء الزراعيين 5/8
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. أبو العينين الخيرية تعلن الفائزين بمسابقة أبناء الزراعيين 6/8
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. أبو العينين الخيرية تعلن الفائزين بمسابقة أبناء الزراعيين 7/8
  • تحت مظلة التحالف الوطنى.. أبو العينين الخيرية تعلن الفائزين بمسابقة أبناء الزراعيين 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن تحت مظلة التحالف الوطنى.. أبو العينين الخيرية تعلن الفائزين بمسابقة أبناء الزراعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 26 مارس 2025 09:00 ص

أعلنت مؤسسة أبوالعينين الخيرية عن الفائزين في المسابقة السنوية لأبناء الزراعيين للعام السابع على التوالي، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.

 

شارك فى المسابقة مئات من أبناء الزراعيين على مستوى الجمهورية، وقد أصبحت مؤسسة أبوالعينين الراعى الرسمى للمسابقة منذ سبع سنوات.

 

تمت عملية اختبار الفائزين من خلال لجنة من الأوقاف والأزهر الشريف، حيث تم تكريم الأوائل فى حفل مميز.

 

أقيم حفل التكريم وتوزيع الجوائز بنادى الزراعيين بحضور نقيب الزراعيين، مما يعكس التزام المؤسسة بدعم وتعزيز قدرات أبناء الزراعيين.

 

الفائزين بالحفل
الفائزين بالحفل

 

تكريم الفائزين
تكريم الفائزين

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

 

حفظة القران
حفظة القران

 

حل تكريم حفظة القران
حل تكريم حفظة القران

 

خلال تسليم الجوائز
خلال تسليم الجوائز

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements