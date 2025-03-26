شكرا لقرائتكم خبر عن تحت مظلة التحالف الوطنى.. أبو العينين الخيرية تعلن الفائزين بمسابقة أبناء الزراعيين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مؤسسة أبوالعينين الخيرية عن الفائزين في المسابقة السنوية لأبناء الزراعيين للعام السابع على التوالي، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.

شارك فى المسابقة مئات من أبناء الزراعيين على مستوى الجمهورية، وقد أصبحت مؤسسة أبوالعينين الراعى الرسمى للمسابقة منذ سبع سنوات.

تمت عملية اختبار الفائزين من خلال لجنة من الأوقاف والأزهر الشريف، حيث تم تكريم الأوائل فى حفل مميز.

أقيم حفل التكريم وتوزيع الجوائز بنادى الزراعيين بحضور نقيب الزراعيين، مما يعكس التزام المؤسسة بدعم وتعزيز قدرات أبناء الزراعيين.



الفائزين بالحفل



تكريم الفائزين



جانب من الحفل



جانب من حفل التكريم



حفظة القران



حل تكريم حفظة القران