د. محمد العضاضي: من الجدار الوهمي إلى العدو الصامت.. أميركا في مرآة الترامبية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: حلقة خامسة من سلسلة "الظاهرة الترامبية التي غيرت الولايات المتحدة"، حيث يكشف الدكتور محمد العضاضي كيف أشعل ترامب أخطر الصراعات داخل المجتمع الأميركي: بين المحافظين والليبراليين، بين الهوية والانفتاح، بين الداخل والخارج. من الجدار الذي لم يُبنَ، إلى التحالفات التي انكسرت، نرصد انقلابًا كاملاً في المفاهيم... أميركا لم تعد كما كانت.

أميركا محافظة؟ أكثر مما تظن

يشرح العضاضي أن جذور أميركا تعود إلى جماعات دينية متشددة، ولذلك فإن كثيرًا من الأميركيين يحملون قيمًا محافظة منذ البداية. هذه القيم تشمل المواقف من الدين، العائلة، الإجهاض، والمثلية الجنسية.

"حتى السياسيين الليبراليين في أميركا، مثل أوباما وبايدن، يُعتبرون محافظين مقارنة بسياسيي أوروبا"، يقول العضاضي. ويضيف: "الترامبية استخدمت هذه الخلفية لتعزيز خطابها المحافظ وجذب المزيد من المؤيدين".

الصين أكبر تحدي لأميركا اليوم

وفقًا للعضاضي، فإن الصين تمثل التهديد الأكبر للولايات المتحدة اليوم، وليس روسيا. "الصين تطورت بسرعة مذهلة خلال الأربعين سنة الماضية، وصارت تصنع كل شيء تقريبًا، من الإلكترونيات إلى الذكاء الاصطناعي"، يقول.

لكنه يتساءل: "هل الصين فعلًا عدو؟ ما هاجمت أحد ولا غزت دول، لكنها صارت قوية. وهذا كافٍ في نظر ترامب وجمهوره لتقديمها كتهديد".

جدار ترامب مع المكسيك.. الشعار الذي لم يتحقق

من أشهر وعود ترامب كان بناء جدار على الحدود مع المكسيك. لكنه لم يُبنَ، والمكسيك لم تدفع تكلفته كما وعد. "مع ذلك، ظلّ أنصاره يصفقون له، وكأن الجدار تحقق فعلاً"، يقول العضاضي.

ويضيف: "الهدف لم يكن بناء الجدار، بل استخدامه كرمز ضد المهاجرين والفقراء. مع أن الحقيقة أن الولايات المتحدة بحاجة للعمالة المكسيكية، خاصة في الزراعة".

قضية المتحولين والمثليين تثير انقسامًا واسعًا

"نقاش المتحولين والمثليين أحدث انقسامًا كبيرًا في أميركا"، يوضح العضاضي. ويشير إلى أن تأثير هذه الفئة أكبر من حجمها العددي لأن كثيرًا من قادتها في مواقع مؤثرة مثل الإعلام وشركات التقنية.

لكن ترامب واجه هذا التأثير بقوة. "رفض الاعتراف بالمتحولين في المؤسسات الحكومية، واعتبر المجتمع قائمًا فقط على ذكر وأنثى"، يشرح العضاضي.

العلاقة مع أوروبا.. المال قبل التحالفات

ترامب لم يكن مؤمنًا بالتحالفات القديمة، خاصة مع دول أوروبا. "كان يرى الناتو مجرد عبء مالي. سأل بوضوح: ليش ندفع لحماية دول أوروبية ما تدفع شيء؟"، يقول العضاضي.

ويضيف: "ترامب أراد تغيير قواعد اللعبة. لا يهمه إن كانت أوروبا تحتاج حماية من روسيا، المهم عنده: من يدفع؟".

السوشيال ميديا.. السلاح الأقوى في يد ترامب

يشرح العضاضي أن ترامب لم يعتمد على الإعلام التقليدي. "أنشأ قناته الخاصة على السوشيال ميديا. في عزّ أزماته، كان ينشر مئات التغريدات. ولما تم حظره، أطلق منصة جديدة".

ويقول: "بدعم من شخصيات مثل إيلون ماسك، صار لترامب تأثير هائل على ملايين المتابعين. ما عاد يحتاج صحف أو قنوات، صوته يصل مباشرة لجمهوره".

يرى العضاضي أن الترامبية لم تغيّر السياسة فقط، بل غيرت طريقة التفكير داخل المجتمع الأميركي. وفي الحلقة الأخيرة، يناقش: هل بقي شيء من القيم الأميركية القديمة؟ أم أن خطاب ترامب أصبح هو السائد؟

* تبث ""الخليج 365"" حلقات الدكتور محمد العضاضي بالاتفاق مع "هات بوست" التي تعمل تحت مظلة هتلان ميديا، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.