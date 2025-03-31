عاجل: استقالة ثاني أكثر الوجوه تطرفاً في إسرائيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: استقال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش من الحكومة لإفساح المجال لعضو من الحزب في الكنيست، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين.

وذكرت التقارير أن الاستقالة تأتي في الوقت الذي رفض فيه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "الأكثر تطرفاً" الاستقالة، مما أجبر سموتريتش على الاستقالة بدلاً من ذلك.

ويترأس سموتريتش، المنتمي إلى اليمين المتطرف، حزب الصهيونية الدينية القومي الشريك في ائتلاف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن سموتريتش سيعود لمنصبه وزيراً للمالية بعد تصويت بالكنيست.

من هو سموتريتش؟ ولماذا هو الأخطر في إسرائيل؟

قد يظن البعض في اعتبار وزير المالية الإسرائيلي الحالي بتسلئيل سموتريتش، أخطر شخصيةٍ في إسرائيل شيئًا من المبالغة، خاصةً في وجود شخصيات شديدة التطرف في حكومة نتنياهو الحالية على رأسها بالطبع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ولكن هذا الوصف جاء في الحقيقة بعد متابعة حثيثة ودراسة معمقة لشخصية هذا الرجل وتاريخه وأسلوبه في العمل، بما أوصله من متطرف مغمورٍ يكافح لدخول معترك السياسة إلى الزعيم الأقوى بين أقطاب أقصى اليمين المتطرف في إسرائيل.

أما عن أصول سموتريتش وطبيعة تربيته، حيث ينحدر من أصولٍ أوكرانية، واسم عائلته (سموتريتش) هو في الحقيقة اسم بلدته الأصلية، بلدة "سموتريتش" الصغيرة، التي تقع على نهر يحمل الاسم نفسه غربي أوكرانيا، وهي لا تبعد عن حدود مولدوفا أكثر من 60 كم فقط، وكانت فيما مضى مركزًا لليهود الأشكناز.

سموتريتش لديه مشروع واضح والدلائل على ذلك كثيرة، فقد وجه الرجل عينه منذ زمن طويل إلى وزارات مؤثرة، ففي الحكومة الـ34 التي رأسها نتانياهو، طلب من نتنياهو وزارة العدل فرفض طلبه، فطلب وزارة شؤون الشتات (التي تتعامل مع يهود الخارج) فرفض أيضًا.

ووالده (حاييم يروحام) حاخام متدين عمل في عدة كُنُس، وانتقل إلى الجولان بعد احتلالها، حيث عين حاخامًا لمستوطنة (حسبين) المتدينة الواقعة في جنوب هضبة الجولان المحتلة، ليولد سموتريتش هناك عام 1980.

وانتقل والده بعدها إلى مستوطنة (بيت إيل) شمال رام الله في الضفة الغربية حيث نشأ بتسلئيل. ولاحقًا عام 2007 انتقل والده للعمل حاخامًا لمستوطنة (بيت يتير) في جبل الخليل جنوب الضفة الغربية، حيث ما زال يشغل هذا المنصب حتى اليوم.

أما بتسلئيل، فإنه -كما يبدو واضحًا من نشأته- قد نشأ مستوطِنًا في إحدى أشد وأعتى مستوطنات الضفة الغربية (بيت إيل)، ودرس في المعاهد الدينية الأشكنازية في القدس، وربّاه والده تربيةً دينية متطرفة، حيث يعرف والده بنشاطه السياسي الديني في حزب (تكوما – الاتحاد الوطني) السابق، ويعرف باعتناقه نظرية النقاء اليهودي بين النهر والبحر، وهو ما ورثه بتسلئيل.

سموتريتش متزوج من مستوطِنة تحمل نفس أفكاره ولديه 7 أبناء، وهو يعيش حاليًا في مستوطَنة كدوميم المقامة على أراضي نابلس شمال الضفة الغربية، وهو يعمل بموجب إيمانه بعدم محدودية الاستيطان في الضفة الغربية، ولا يؤمن بتنظيم المستوطنات، ولذلك فقد أنشأ بيته الخاص في مكانٍ كان يعتبر خارج التنظيم الإداري للمستوطنة، ثم ضمه إليها.

تربية سموتريتش المتشددة منذ بداية حياته -باعتباره مستوطِنًا يعيش في المناطق التي لا تعترف الأمم المتحدة باحتلالها- جعلته يحمل أفكارًا مشبعةً بما يعتبره "مظلومية" المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، فهم "مجاهدون" يكافحون لأجل "الحفاظ على أرض إسرائيل" في وجه الفلسطينيين، بينما يتمتع اليهود العلمانيون داخل المدن الساحلية الكبرى بكافة الميزات.

ومن خلال ذلك رأى سموتريتش أن العمل الأكاديمي لا يفيد طموحاته الدينية والقومية بقدر ما يفيدها الدخول في المعترك السياسي، وهو ما جعله يتوقف عن دراسة الماجستير ويدخل الحياة السياسية من خلال حزب تكوما (الحزب الصهيوني الديني)، بقيادة أوري أرئيل.

وصعد فيه بسرعة وتمكن من الدخول إلى الكنيست عام 2015 نائبًا عن هذا الحزب، ولكن على قائمة حزب (البيت اليهودي) الذي كان يرأسه نفتالي بينيت، ليبدأ الصعود والتدرج حتى كانون الثامي (يناير) من عام 2019، حين نجح في إزاحة أوري أرئيل عن قيادة حزب تكوما، والسيطرة عليه في انتخابات داخلية، وفقاً لتقرير نشرته شبكة "الجزيرة" سابقاً.

منذ ذلك الوقت أصبح سموتريتش عنصرًا مؤثرًا في السياسة الداخلية الإسرائيلية، حين ساهم في انضمام تكوما والبيت اليهودي في 2019 إلى اتحاد أحزاب اليمين، (فهو يؤمن بضرورة وحدة اليمين المتدين في وجه العلمانية اليسارية الإسرائيلية).

وبعد تفكك الاتحاد عقب الانتخابات، ضم حزبه إلى حزب (يمينا) بزعامة بينيت لخوض الانتخابات التالية في 2019 ثم في 2020 كذلك، ليعود بعد الانتخابات ويستقل بحزب الصهيونية الدينية الذي يرأسه في انتخابات 2021، ويحصل وحده لأول مرة على 4 مقاعد في عهد حكومة بينيت – لبيد.

ثم تمكن من رفع عدد مقاعده في انتخابات 2022 إلى 7 مقاعد، بعد أن شكل ثنائيًا مع بن غفير زعيم حزب (العظمة اليهودية) الكاهاني، ودخل في حكومة بنيامين نتانياهو الحالية وزيرًا للمالية، فيما دخل بن غفير وزيرًا للأمن القومي.

سموتريتش رسم نفسه زعيمًا قويًا لتيار الصهيونية الدينية، حيث تمكن من إقناع حزب البيت اليهودي بحلّ نفسه وجمع عدة أحزاب وتيارات يمينية معًا ضمن حزب جديد برئاسته أعلن في 20 آب (أغسطس) 2023، سماه: (الحزب الديني القومي- الصهيونية الدينية).

وأصبح بالتالي زعيم أقصى اليمين المتطرف. فهو إذن مثال لشخص تمكن من تحويل حزب ضعيف صغير إلى حزب قوي لديه أعضاء مؤثرون من خلال القفز على ظهور بقية الأحزاب اليمينية، ثم ضم الجميع تحت جناحه.

قوته في اليمين تأتي من خلال بناء سمعته باعتباره نزيهًا، فهو الذي اقترح قانونًا يجبر الوزراء والمسؤولين على إعلان بياناتهم المالية كل 6 سنوات، وبالتالي يظهر بصورة الرجل شديد النزاهة أمام قاعدته الجماهيرية.

ويعلن رؤيته دون خوف، فعلى المستوى الداخلي يرى أن العلمانية عدو له، ويرى أن التوراة يجب أن تكون مصدر التشريع في إسرائيل، ويجب اعتماد أحكامها فيما لم ترد فيه نصوص في القانون، ولذلك فهو يحارب التيار العلماني اليساري بقوة، ويدعم التيار الديني من خلال المال.

أما على المستوى الخارجي، فهو يرى أن الفلسطينيين لا حل معهم إلا القبول بالحياة الدونية تحت السيادة الإسرائيلية: أي "الاستعباد" (وهذا التعبير بالمناسبة هو ما يستعمله بعض أقطاب اليمين المتطرف)، أو الطرد خارج البلاد، أو الموت. فهو كأبيه، لا يؤمن بوجود غير اليهود بين النهر والبحر، بل يمد رؤيته إلى الأردن، كما حدث عندما نشر صورته مع شعار يحمل صورة الأردن وفلسطين.