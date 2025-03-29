شكرا لمتابعة خبر عن عقيل العقيل: غطاء سحابي وأمطار قد تعيق رؤية هلال شوال في معظم مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أن رؤية هلال شهر شوال قد تتأثر بالحالة الجوية، نظرًا لتوقعات بغطاء سحابي وهطول أمطار على معظم مناطق المملكة.

وأوضح العقيل، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن الظروف الجوية اليوم لن تكون ملائمة لرصد الهلال في معظم المناطق، نظرًا للحالة المطرية .

وأضاف أن الحالة المطرية متواجدة في عدة مناطق (حائل، الحدود الشمالية، القصيم، الجوف، تبوك)، وبعض أجزاء منطقة الرياض؛ لذلك ستكون بعض المناطق ملبدة بالغيوم وأخرى أجوائها غائمى جزئيا وبعضها صحو .