شكرا لمتابعة خبر عن المشرف على مسرحية النوخذة: تطرح قضايا اجتماعية بأسلوب كوميدي هادف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المشرف على مسرحية “النوخذة”، الفنان ماجد الأمير، أن العمل المسرحي يعالج قضايا اجتماعية هامة بأسلوب كوميدي ممتع، مما يجعله مناسبًا لمختلف الفئات العمرية.

وأوضح الأمير خلال حديثه عبر قناة” السعودية”، أن المسرحية تهدف إلى تسليط الضوء على بعض التحديات التي يواجهها المجتمع بأسلوب خفيف وهادف، يجمع بين الترفيه والتوعية.

وأضاف أن المسرحية، التي تُعرض خلال أيام عيد الفطر على مسرح كواليس في الدمام، شهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالمسرح السعودي وحرص الجمهور على متابعة الأعمال الفنية الهادفة.

يُذكر أن المسرحية من تأليف عبدالعزيز المدهش وإخراج فهد، ويشارك فيها نخبة من نجوم المسرح في المنطقة الشرقية، حيث يقدمون أداءً مميزًا يعكس تطور المشهد المسرحي في المملكة.