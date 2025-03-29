ترامب: سأفرض قريبا رسوما جمركية على قطاع الأدوية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أنني سأفرض قريبا رسوما جمركية على قطاع الأدوية".

ولفت في تصريح نقلته وكالة "رويترز"، إلى "أنني منفتح على إبرام صفقات بشأن الرسوم الجمركية إذا حصلنا على مقابل"، مضيفا "الصفقات المحتملة بشأن الرسوم الجمركية ستكون بعد إعلان تلك الرسوم".

وكان قد صدم الرئيس الأميركي قطاع السيارات العالمي بإعلانه فرض رسوم جمركية 25% على جميع واردات السيارات وقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة، بدءا من الثاني من نيسان المقبل على أن تكون دائمة.

ويرجح أن تطبيق الرسوم الجديدة لفترة طويلة قد يرفع تكلفة شراء سيارة أميركية من الفئة المتوسطة بآلاف الدولارات ويعرقل إنتاج المركبات في أميركا الشمالية بالكامل.

وأثارت قرارات الرسوم الجمركية التي يعلنها ترامب انتقادات دولية، خصوصا من دول أوروبية.