شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور رجل المرور الذي قتل الليلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع كريتر سكاي صورة لرجل المرور الذي قتل الليلة بمحافظة تعز هذا وقتل مساء اليوم رجل مرور يدعى مالك نبيل حسن الرازقي جوار جامعة العطاء من قبل مسلحين فوق دراجه نارية

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