شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:ارتفاع ضحايا قصف الطيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحة الحوثيين عن ارتفاع ضحايا قصف الطيران على محافظة الحديدة

مؤكدآ عن ارتفاع حصيلة قصف الطيران على مدينة أمين مقبل السكنية في الحوك بالحديدة إلى 14قتيل و15 جريحا معظمهم نساء وأطفال موضحاً انه لا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني وفرق الإسعاف تعمل للبحث عن ضحايا من تحت الأنقاض والركام



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