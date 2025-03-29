شكرا لمتابعة خبر عن البرغش: رؤية الهلال اليوم غير مستحيلة إذا بقي الجو صافيا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الرائي متعب البرغش إن رؤية الهلال اليوم غير مستحيلة إذا بقي الجو صافيا .

وأكد أن مرصد تمير أكمل كافة استعداداته لترائي هلال شهر شوال، مشيرا إلى أن المعطيات الفلكية تشير إلى أن غروب الشمس في مرصد الأهلة في تيمر في تمام الساعة 6:11 ، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية .

وأضاف أن القمر سوف يغيب في تمام الساعة 6:19، أي سيمكث القمر لمدة 8 دقائق في مرصد الأهلة في تمير.

يذكر أن المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1446.



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