خارجية أميركا حذرت مواطنيها من السفر إلى سوريا بسبب تزايد احتمال وقوع هجمات خلال عطلة عيد الفطر

حذرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، المواطنين الأميركيين من السفر إلى سوريا نظرا "للمخاطر الكبيرة المتمثلة في الإرهاب والاضطرابات"، وقالت: "نحذر مواطنينا من تزايد احتمال وقوع هجمات في سوريا خلال عطلة عيد الفطر".

وأوضحت أن "الهجمات قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق".

ويأتي ذلك في ظل فترة انتقالية تعيشها سوريا، وسط تواجد مسلّحين من فصائل متطرّفة شاركت بعضها في إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.