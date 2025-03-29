حذرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، المواطنين الأميركيين من السفر إلى سوريا نظرا "للمخاطر الكبيرة المتمثلة في الإرهاب والاضطرابات"، وقالت: "نحذر مواطنينا من تزايد احتمال وقوع هجمات في سوريا خلال عطلة عيد الفطر".
وأوضحت أن "الهجمات قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق".
ويأتي ذلك في ظل فترة انتقالية تعيشها سوريا، وسط تواجد مسلّحين من فصائل متطرّفة شاركت بعضها في إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا حذرت مواطنيها من السفر إلى سوريا بسبب تزايد احتمال وقوع هجمات خلال عطلة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.