شكرا لمتابعة خبر عن الرائي الخضيري: لا علاقة للكسوف والخسوف برؤية هلال شوال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الرائي عبد الله الخضيري إن الاختلاف على إمكانية رؤية هلال شوال اليوم من عدمه ليس من المختصين الأكاديميين بل من الهواة.

وأكد أن الهواة يجهلون أشياء كثيرة، مضيفا أن الرؤية اليوم تتوقف على صفاء الجو، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.

وأضاف أنه لا علاقة للكسوف والخسوف وعمر القمر برؤية الهلال مضيفا أن ظروف القمر اليوم قد تساعد في رؤية الهلال.

يذكر أن المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 29 / 3 / 2025م.

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