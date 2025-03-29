الفاتيكان: حالة البابا فرنسيس تتحسّن

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس الذي يتعافى في الفاتيكان بعدما أمضى أكثر من خمسة أسابيع في المستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد، "يواصل العلاج الطبيعي الحركي والتنفسي وحالته تتحسن، بما في ذلك قدرته على الكلام".

وأكد المكتب الإعلامي للفاتيكان أن البابا فرنسيس لم يعد يعتمد بشكل كبير على الأكسجين العالي التدفق إذ ما زال يستخدمه خلال جزء من الليل، بينما يتلقى خلال النهار أكسجين بتدفق طبيعي.

ولم يستقبل البابا فرنسيس أي زوار هذا الأسبوع باستثناء "أقرب مساعديه" وهو "في مزاج جيد"، وفق الفاتيكان.

ويشارك البابا فرنسيس في الاحتفال بالقداس الإلهي يوميا في مقر إقامته في سانتا مارتا في الفاتيكان، بحسب المكتب الإعلامي.