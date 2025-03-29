شكرا لمتابعة خبر عن ثبوت رؤية هلال شوال في تمير وغداً أول أيام عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمت رؤية هلال شهر شوال لعام 1446هـ بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير ، وكذلك تأكد ثبوت رؤية هلال شوال في مرصد تمير، وسيكون يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1446.

يذكر أن عدد من الدول حول العالم أعلنت أن بعد غد الاثنين، الموافق 31 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك، ومن بينها أندونيسيا وبنغلاديش و ماليزيا وبروناي، والهند.

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