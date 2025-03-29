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مرصد شقراء : السماء غير صافية وسحب قد تعيق رؤية هلال شوال

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مرصد شقراء : السماء غير صافية وسحب قد تعيق رؤية هلال شوال

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الرياض - علي القحطاني - يواصل مرصد شقراء تحري رؤية هلال شهر شوال اليوم، وذلك تماشيا مع دعوة المحكمة العليا لعموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام.

وأفاد مرصد شقراء إلى أن السماء غير صافية، وأن السحب قد تعيق رؤية هلال شهر شوال.

يذكر أن عدد من الدول حول العالم أعلنت أن بعد غد الاثنين، الموافق 31 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك، ومن بينها أندونيسيا وبنغلاديش و ماليزيا وبروناي، والهند.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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