شكرا لمتابعة خبر عن مرصد شقراء : السماء غير صافية وسحب قد تعيق رؤية هلال شوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يواصل مرصد شقراء تحري رؤية هلال شهر شوال اليوم، وذلك تماشيا مع دعوة المحكمة العليا لعموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام.

وأفاد مرصد شقراء إلى أن السماء غير صافية، وأن السحب قد تعيق رؤية هلال شهر شوال.

يذكر أن عدد من الدول حول العالم أعلنت أن بعد غد الاثنين، الموافق 31 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك، ومن بينها أندونيسيا وبنغلاديش و ماليزيا وبروناي، والهند.

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