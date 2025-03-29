شكرا لمتابعة خبر عن السديس يعلن موعد صلاة عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ ⁧‫عبدالرحمن السديس‬⁩ موعد صلاة عيد الفطر مشيراً إلى أن وقت الصلاة ستكون الساعة 6:30 صباحًا ، ١ شوال ١٤٤٦.

‎وكانت الأعداد المليونية من المعتمرين والقاصدين والزائرين قد أدت صلاة الجمعة الرابعة في شهر رمضان بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث شهد الحرمان تدفقًا كثيفًا من المصلين والمعتمرين وسط منظومة من الخدمات الإثرائية المتكاملة وفرتها الرئاسة ووكالاتها المتخصصة في الحرمين الشريفين؛ إثراءً لتجربة الزائرين والقاصدين.

‎وأكد السديس، نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لرابع صلاة جمعة من شهر رمضان وفق الخطط الإثرائية المرسومة من جميع الوكالات؛ التي استعدت بحزمةٍ من المبادرات والبرامج؛ لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وإثراء تجربتهم الإيمانية.